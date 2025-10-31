Η αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in United States στην Capital One κυμαίνεται από $114K ανά year για Associate Business Analyst έως $212K ανά year για Lead Business Analyst. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $119K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Capital One. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ΕΤΟΣ 1
33.3%
ΕΤΟΣ 2
33.3%
ΕΤΟΣ 3
Στην Capital One, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)