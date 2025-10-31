Κατάλογος Εταιρειών
Capital One
  • Μισθοί
  • Επιχειρηματικός Αναλυτής

  • Όλοι οι Μισθοί Επιχειρηματικός Αναλυτής

Capital One Επιχειρηματικός Αναλυτής Μισθοί

Η αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in United States στην Capital One κυμαίνεται από $114K ανά year για Associate Business Analyst έως $212K ανά year για Lead Business Analyst. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $119K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Capital One. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
Senior Associate
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
Principal Associate
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Capital One, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικός Αναλυτής στην Capital One in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $211,537. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Capital One για τον ρόλο Επιχειρηματικός Αναλυτής in United States είναι $116,500.

Άλλοι Πόροι