boostr Μισθοί

Ο μισθός της boostr κυμαίνεται από $54,725 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $292,740 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της boostr . Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025