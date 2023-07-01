boostr Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της boostr κυμαίνεται από $54,725 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $292,740 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της boostr. Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025

$160K

Διαχειριστής Προϊόντος
$293K
Μηχανικός Λογισμικού
$54.7K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$187K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην boostr είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $292,740. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην boostr είναι $187,060.

