Airbnb Μισθοί

Ο μισθός της Airbnb κυμαίνεται από $33,473 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $836,108 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Airbnb. Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025

Μηχανικός Λογισμικού
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Μηχανικός Android

Μηχανικός Λογισμικού Κινητών Εφαρμογών

Μηχανικός Λογισμικού Frontend

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δεδομένων

Επιστήμονας Δεδομένων
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Διαχειριστής Προϊόντος
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Σχεδιαστής Προϊόντος
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
M1 $602K
M2 $765K
Προσελκυστής Προσωπικού
G8 $189K
G9 $209K

Τεχνικός Στρατολόγος

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
L5 $349K
L6 $499K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $301K
Διαχειριστής Έργων
Median $200K
Μάρκετινγκ
Median $300K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $330K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $33.5K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $157K
Νομικός
Median $275K

Νομικός Σύμβουλος

Πωλήσεις
Median $100K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $620K
Διοικητικός Βοηθός
Median $155K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
Median $130K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $230K
Ερευνητής UX
Median $340K
Λογιστής
$190K

Τεχνικός Λογιστής

Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$349K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$267K
Διαφημιστικός Συγγραφέας
$246K
Ανθρώπινοι Πόροι
$126K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$367K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$295K
Λειτουργίες Προσωπικού
$402K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$348K
Λειτουργίες Εσόδων
$266K
Μηχανικός Πωλήσεων
$71.5K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$117K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

35%

ΕΤΟΣ 1

30%

ΕΤΟΣ 2

20%

ΕΤΟΣ 3

15%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Airbnb, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 35% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (8.75% τριμηνιαία)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (7.50% τριμηνιαία)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (5.00% τριμηνιαία)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (3.75% τριμηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Airbnb, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Airbnb, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Airbnb είναι Μηχανικός Λογισμικού at the G11 level με ετήσια συνολική αμοιβή $836,108. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Airbnb είναι $301,000.

