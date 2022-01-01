Airbnb Μισθοί

Ο μισθός της Airbnb κυμαίνεται από $33,473 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $836,108 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Airbnb . Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025