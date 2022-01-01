Roblox Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Roblox είναι ο Μηχανικός Λογισμικού at the TD1 level με ετήσια συνολική αποζημίωση $1,200,556. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.