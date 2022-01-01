Roblox Μισθοί

Το εύρος μισθών της Roblox κυμαίνεται από $19,386 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Γραφίστας στο χαμηλότερο άκρο έως $1,200,556 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Roblox. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.
33%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
33%
ΕΤΟΣ 3
Στην Roblox, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 3 ετών:
33% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)
33% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)
33% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Roblox, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:
25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)
25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
