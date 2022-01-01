Κατάλογος Εταιρειών
Roblox
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Roblox Μισθοί

Το εύρος μισθών της Roblox κυμαίνεται από $19,386 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Γραφίστας στο χαμηλότερο άκρο έως $1,200,556 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Roblox. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Μηχανικός Λογισμικού Ασφαλείας

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Μηχανικός Λογισμικού Βιντεοπαιχνιδιών

Διευθυντής Προϊόντος
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Προσλήψεις
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Τεχνικός Στέλεχος Προσλήψεων

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Σχεδιαστής Προϊόντος
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Επιστήμονας Δεδομένων
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Οικονομικός Αναλυτής
Median $185K
Μάρκετινγκ
Median $260K
Διοικητικός Βοηθός
$141K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$161K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$564K
Γραφίστας
$19.4K
Ανθρώπινοι Πόροι
$281K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$275K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$467K
Διευθυντής Προγράμματος
$296K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$318K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$274K
Τεχνικός Συγγραφέας
$191K
Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια
$228K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$653K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Πρόγραμμα Εκχώρησης

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Roblox, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 3 ετών:

  • 33% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)

  • 33% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)

  • 33% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Roblox, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Έχετε ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να αλληλεπιδράσετε με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να λάβετε συμβουλές καριέρας και περισσότερα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Roblox είναι ο Μηχανικός Λογισμικού at the TD1 level με ετήσια συνολική αποζημίωση $1,200,556. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Roblox είναι $332,693.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Roblox

Σχετικές Εταιρείες

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι