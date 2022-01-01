Udaan Gehälter

Udaans Gehaltsbereich reicht von $3,482 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $118,850 für einen Geschäftsentwicklung am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Udaan . Zuletzt aktualisiert: 9/12/2025