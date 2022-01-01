Unternehmensverzeichnis
Udaan
Udaan Gehälter

Udaans Gehaltsbereich reicht von $3,482 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $118,850 für einen Geschäftsentwicklung am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Udaan. Zuletzt aktualisiert: 9/12/2025

$160K

Software-Ingenieur
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
Median $60K
Software-Engineering-Manager
Median $75.3K

Produktmanager
Median $85.4K
Buchhalter
$3.5K
Business-Analyst
$27.9K
Geschäftsentwicklung
$119K
Datenanalyst
$17.4K
Modedesigner
$10.7K
Finanzanalyst
$38.8K
Personalwesen
$33.6K
Recht
$34.7K
Marketing
$59.6K
Produktdesigner
$36.4K
Programmmanager
$58.9K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Udaan unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

The highest paying role reported at Udaan is Geschäftsentwicklung at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $118,850. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Udaan is $38,861.

Weitere Ressourcen