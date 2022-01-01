Unternehmensverzeichnis
Udaan
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Top-Einblicke
  • Teilen Sie etwas Einzigartiges über Udaan mit, das für andere hilfreich sein könnte (z.B. Interview-Tipps, Teamwahl, einzigartige Unternehmenskultur, etc).
    • Über uns

    Udaan is a B2B trade platform, designed specifically for small & medium businesses in India. It brings traders, wholesalers, retailers and manufacturers in India on to a single platform.

    udaan.com
    Website
    2016
    Gründungsjahr
    10,060
    Anzahl Mitarbeiter
    $1B-$10B
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

    Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

    Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

    Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

    Empfohlene Stellenangebote

      Keine empfohlenen Stellenangebote für Udaan gefunden

    Ähnliche Unternehmen

    • Razorpay
    • MRI Software
    • Cashfree
    • Hexaware Technologies
    • Revature
    • Alle Unternehmen anzeigen ➜

    Weitere Ressourcen