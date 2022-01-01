Unternehmensverzeichnis
Hexaware Technologies
Hexaware Technologies Gehälter

Hexaware Technologiess Gehaltsbereich reicht von $3,616 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $273,625 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Hexaware Technologies. Zuletzt aktualisiert: 9/10/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $7.2K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Lösungsarchitekt
Median $122K
Buchhalter
$3.6K

Geschäftsabläufe
$5.3K
Business-Analyst
$7.3K
Kundenservice
$5.4K
Datenanalyst
$21.8K
Datenwissenschaftler
$10.1K
Finanzanalyst
$15.6K
Informationstechnologe (IT)
$79.7K
Marketing
$7.5K
Produktmanager
$98.5K
Projektmanager
$121K
Software-Engineering-Manager
$31.3K
Technischer Programmmanager
$274K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Hexaware Technologies ist Technischer Programmmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $273,625. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Hexaware Technologies beträgt $15,635.

