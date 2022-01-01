Unternehmensverzeichnis
Razorpay
Razorpay Gehälter

Razorpay's Gehaltsbereich reicht von $4,880 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing-Betrieb am unteren Ende bis $200,862 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Razorpay. Zuletzt aktualisiert: 8/24/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend-Softwareingenieur

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

DevOps-Ingenieur

Software Engineering Manager
Median $101K
Produktmanager
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K
Produktdesigner
Median $44.8K

UX-Designer

Business Analyst
Median $22.8K
Data Scientist
Median $33.9K
Technischer Programm-Manager
Median $58.2K
Geschäftsentwicklung
$73.2K
Datenanalyst
$14K
Data Science Manager
$194K
Personalwesen
$76.3K
Unternehmensberater
$63.8K
Marketing
$33.6K
Marketing-Betrieb
$4.9K
Produktdesign-Manager
$67.4K
Programmmanager
$29.6K
Projektmanager
$24.5K
Vertrieb
$141K
Lösungsarchitekt
$201K
Technischer Redakteur
$29.4K
Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktientyp
RSU

Bei Razorpay unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

7 years post-termination exercise window.

FAQ

Най-високоплатената роля, докладвана в Razorpay, е Lösungsarchitekt at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $200,862. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Razorpay, е $63,845.

