Razorpay Gehälter

Razorpay's Gehaltsbereich reicht von $4,880 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing-Betrieb am unteren Ende bis $200,862 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Razorpay. Zuletzt aktualisiert: 8/24/2025
Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.
Bei Razorpay unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Plan:
25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
7 years post-termination exercise window.
