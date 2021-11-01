Unternehmensverzeichnis
Travelers
Travelers Gehälter

Travelerss Gehaltsbereich reicht von $51,299 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Finanzanalyst am unteren Ende bis $281,585 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende.

Software-Ingenieur
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Dateningenieur

Produktions-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
Median $135K
Aktuar
Median $143K

Produktmanager
Median $163K
Projektmanager
Median $155K
Risikoprüfer
Median $121K
Vertrieb
Median $132K
Produktdesigner
Median $96K
Buchhalter
$86.6K
Business-Analyst
$86.9K
Kundenservice
$84K
Kundenservice-Operations
$64.3K
Datenanalyst
$95.5K
Data-Science-Manager
$179K
Finanzanalyst
$51.3K
Geologieingenieur
$79.6K
Grafikdesigner
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Software-Engineering-Manager
$282K
Lösungsarchitekt
$261K

Data Architect

Technischer Programmmanager
$129K
Risikokapitalgeber
$98.5K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Travelers ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $281,585. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Travelers beträgt $129,350.

Weitere Ressourcen