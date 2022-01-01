Morgan Stanley Gehälter

Morgan Stanleys Gehaltsbereich reicht von $21,750 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $399,990 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Morgan Stanley . Zuletzt aktualisiert: 10/17/2025