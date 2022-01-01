Unternehmensverzeichnis
Morgan Stanley
Morgan Stanley Gehälter

Morgan Stanleys Gehaltsbereich reicht von $21,750 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $399,990 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Morgan Stanley. Zuletzt aktualisiert: 10/17/2025

Software-Ingenieur
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Dateningenieur

Investmentbanker
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Business-Analyst
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datenwissenschaftler
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Quantitativer Forscher

Finanzanalyst
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Produktmanager
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Software-Engineering-Manager
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Projektmanager
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Geschäftsabläufe
Median $66.8K
Technischer Programmmanager
Median $191K
Buchhalter
Median $115K

Technical Accountant

Vertrieb
Median $150K
Lösungsarchitekt
Median $265K

Data Architect

Personalwesen
Median $160K
Recht
Median $187K
Risikokapitalgeber
Median $120K

Associate

Analyst

Marketing
Median $120K
Verwaltungsassistent
$99.5K
Manager für Geschäftsabläufe
$296K
Geschäftsentwicklung
$92.5K
Kundenservice
$50.1K
Customer Success
$49.2K
Datenanalyst
$58.6K
Hardware-Ingenieur
$400K
Unternehmensberater
Median $60K
Marketing-Operations
$63.5K
Produktdesign-Manager
$129K
Programmmanager
$196K
Personalvermittler
$161K
Zulassungswesen
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
UX-Forscher
$99.5K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Morgan Stanley ist Hardware-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $399,990. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Morgan Stanley beträgt $128,175.

