Blackstone
Blackstone Gehälter

Blackstone's Gehaltsbereich reicht von $40,903 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business Analyst in United Kingdom am unteren Ende bis $300,000 für einen Risikokapitalgeber in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Blackstone. Zuletzt aktualisiert: 8/23/2025

$160K

Software-Ingenieur
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Finanzanalyst
Median $110K
Risikokapitalgeber
Median $300K

Mitarbeiter

Analyst

Data Scientist
Median $150K
Produktmanager
Median $155K
Datenanalyst
Median $135K
Business Analyst
$40.9K
Geschäftsentwicklung
$133K
Kundenerfolg
$109K
Informationstechnologe (IT)
$139K
Investmentbanker
$168K
Rechtswesen
$219K
Marketing
$199K
Projektmanager
$48K
Cybersicherheitsanalyst
$136K
Software Engineering Manager
$207K
Lösungsarchitekt
$60.6K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Blackstone gemeldet wurde, ist Risikokapitalgeber mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $300,000. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Blackstone gemeldet wurde, beträgt $146,731.

