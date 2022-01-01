Unternehmensverzeichnis
Progressive
Progressive Gehälter

Progressives Gehaltsbereich reicht von $43,215 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $206,000 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Progressive. Zuletzt aktualisiert: 11/28/2025

Software-Ingenieur
Associate Application Developer $91.6K
Application Developer $107K
Senior Application Developer $134K
Lead Application Developer $166K

Full-Stack Software-Entwickler

Datenanalyst
Median $80K
Datenwissenschaftler
Senior Data Scientist $140K
Lead Data Scientist $206K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Informationstechnologe (IT)
Median $140K
Unternehmensanalyst
Median $100K
Schadenregulierer
$69.3K
Kundenservice
Median $54.5K
Marketing
$167K
Vertrieb
$43.2K
Software-Engineering-Manager
$138K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Progressive ist Datenwissenschaftler at the Lead Data Scientist level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $206,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Progressive beträgt $120,363.

Weitere Ressourcen

