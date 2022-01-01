Unternehmensverzeichnis
CoStar Group
CoStar Group Gehälter

CoStar Groups Gehaltsbereich reicht von $60,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $241,200 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von CoStar Group. Zuletzt aktualisiert: 10/13/2025

$160K

Software-Ingenieur
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Netzwerkingenieur

DevOps-Ingenieur

Datenwissenschaftler
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Produktdesigner
Median $105K

UX-Designer

Produktmanager
Median $130K
Kundenservice
Median $60K
Marketing
Median $82K
Business-Analyst
$197K
Geschäftsentwicklung
$134K
Datenanalyst
$144K
Finanzanalyst
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Marketing-Operations
$61.6K
Vertrieb
$149K
Software-Engineering-Manager
Median $230K
Technischer Programmmanager
$241K
Risikokapitalgeber
$114K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei CoStar Group unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

FAQ

The highest paying role reported at CoStar Group is Technischer Programmmanager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $241,200. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CoStar Group is $132,000.

