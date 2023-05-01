Unternehmensverzeichnis
Monarch Tractor
Monarch Tractor Gehälter

Monarch Tractors Gehaltsbereich reicht von $125,625 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $260,295 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Monarch Tractor. Zuletzt aktualisiert: 9/16/2025

$160K

Technischer Programmmanager
Median $168K
Maschinenbauingenieur
$143K
Produktmanager
$144K

Software-Ingenieur
$126K
Software-Engineering-Manager
$260K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Monarch Tractor ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $260,295. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Monarch Tractor beträgt $144,218.

