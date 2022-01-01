Pinterest Gehälter

Pinterests Gehaltsbereich reicht von $55,210 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $1,154,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Pinterest . Zuletzt aktualisiert: 8/26/2025