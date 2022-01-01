Unternehmensverzeichnis
Pinterest
Pinterest Gehälter

Pinterests Gehaltsbereich reicht von $55,210 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $1,154,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Pinterest. Zuletzt aktualisiert: 8/26/2025

$160K

Software-Ingenieur
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
L3 $205K
L4 $242K
L5 $360K
L6 $447K
Software-Engineering-Manager
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Produktmanager
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Produktdesigner
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX-Designer

Vertrieb
Median $204K

Account Manager

Technischer Programmmanager
Median $265K
Business-Analyst
Median $163K
Datenanalyst
Median $300K
Finanzanalyst
Median $152K
Projektmanager
Median $156K
UX-Forscher
Median $275K
Geschäftsabläufe
Median $213K
Data-Science-Manager
Median $525K
Marketing
Median $261K
Programmmanager
Median $174K
Personalwesen
Median $160K
Buchhalter
$715K

Technischer Buchhalter

Manager für Geschäftsabläufe
$176K
Geschäftsentwicklung
$157K
Stabschef
$211K
Unternehmensentwicklung
$896K
Kundenservice
$56.5K
Grafikdesigner
$196K
Informationstechnologe (IT)
$55.2K
Recht
$117K
Marketing-Operations
$214K
Partnermanager
$91.6K
Produktdesign-Manager
$249K
Personalvermittler
$76.2K
Vertriebsingenieur
$219K
Gesamtvergütung
$283K
Risikokapitalgeber
$159K
Vesting-Zeitplan

50%

JAHR 1

33%

JAHR 2

17%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Pinterest unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 50% werden unverfallbar im 1st-JAHR (12.50% vierteljährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.25% vierteljährlich)

  • 17% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (4.25% vierteljährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Pinterest unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Pinterest unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Pinterest ist Software-Engineering-Manager at the M18 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $1,154,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Pinterest beträgt $248,750.

Weitere Ressourcen