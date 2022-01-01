Unternehmensverzeichnis
Airbnb Gehälter

Airbnbs Gehaltsbereich reicht von $33,473 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business-Analyst in India am unteren Ende bis $836,108 für einen Software-Ingenieur in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Airbnb. Zuletzt aktualisiert: 9/4/2025

Airbnb Logo

$57K

Software-Ingenieur
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android-Entwickler

Mobile Softwareentwickler

Frontend-Softwareentwickler

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Dateningenieur

Datenwissenschaftler
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Produktmanager
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Produktdesigner
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX-Designer

Software-Engineering-Manager
M1 $602K
M2 $765K
Personalvermittler
G8 $189K
G9 $209K

Technischer Recruiter

Technischer Programmmanager
L5 $349K
L6 $499K
Finanzanalyst
Median $301K
Projektmanager
Median $200K
Marketing
Median $300K
Programmmanager
Median $330K
Business-Analyst
Median $33.5K
Datenanalyst
Median $157K
Recht
Median $275K

Rechtsberater

Vertrieb
Median $100K
Data-Science-Manager
Median $620K
Verwaltungsassistent
Median $155K
Geschäftsentwicklung
Median $130K
Informationstechnologe (IT)
Median $230K
UX-Forscher
Median $340K
Buchhalter
$190K

Technischer Buchhalter

Geschäftsabläufe
$349K
Manager für Geschäftsabläufe
$267K
Texter
$246K
Personalwesen
$126K
Marketing-Operations
$367K
Maschinenbauingenieur
$295K
People-Operations
$402K
Produktdesign-Manager
$348K
Revenue-Operations
$266K
Vertriebsingenieur
$71.5K
Cybersicherheitsanalyst
$117K
Vesting-Zeitplan

35%

JAHR 1

30%

JAHR 2

20%

JAHR 3

15%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Airbnb unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 35% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.75% vierteljährlich)

  • 30% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (7.50% vierteljährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (5.00% vierteljährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 4th-JAHR (3.75% vierteljährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Airbnb unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Airbnb unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Airbnb ist Software-Ingenieur at the G11 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $836,108. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Airbnb beträgt $301,000.

Weitere Ressourcen