Coinbase Gehälter

Coinbases Gehaltsbereich reicht von $69,345 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $1,186,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Coinbase. Zuletzt aktualisiert: 9/5/2025

$160K

Software-Ingenieur
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend-Softwareentwickler

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktions-Softwareentwickler

Krypto-Ingenieur

Produktmanager
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Produktdesigner
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Interaktionsdesigner

UX-Designer

Datenwissenschaftler
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Technischer Programmmanager
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Software-Engineering-Manager
M6 $560K
M7 $772K
Cybersicherheitsanalyst
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Personalwesen
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marketing
IC5 $200K
IC6 $270K

Produktmarketing-Manager

Programmmanager
IC4 $163K
IC5 $193K
Projektmanager
IC5 $213K
IC6 $346K
Finanzanalyst
Median $214K
Datenanalyst
Median $175K
Geschäftsentwicklung
Median $477K
Recht
Median $526K
Informationstechnologe (IT)
Median $240K
Data-Science-Manager
Median $380K
Verwaltungsassistent
$143K
Geschäftsabläufe
$200K
Business-Analyst
$263K
Kundenservice
$69.3K
Kundenservice-Operations
$135K
Customer Success
$352K
Unternehmensberater
$335K
Marketing-Operations
$550K
Personalvermittler
$228K
Vertrieb
$213K
Lösungsarchitekt
$219K

Datenarchitekt

Cloud Security Architect

UX-Forscher
Median $262K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

100%

JAHR 1

Aktienart
RSU

Bei Coinbase unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% vierteljährlich)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Coinbase unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Coinbase ist Software-Ingenieur at the IC8 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $1,186,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Coinbase beträgt $268,745.

