Coinbase Gehälter

Coinbases Gehaltsbereich reicht von $69,345 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $1,186,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Coinbase . Zuletzt aktualisiert: 9/5/2025