Snap Gehälter

Snaps Gehaltsbereich reicht von $61,215 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrauen und Sicherheit am unteren Ende bis $1,472,985 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Snap. Zuletzt aktualisiert: 9/6/2025

$160K

Software-Ingenieur
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Netzwerkingenieur

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Produktions-Softwareentwickler

Sicherheits-Softwareentwickler

Virtual Reality Softwareentwickler

Forschungswissenschaftler

Datenwissenschaftler
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Produktmanager
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Software-Engineering-Manager
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Technischer Programmmanager
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Vertrieb
Median $235K

Account Executive

Account Manager

Produktdesigner
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX-Designer

Personalvermittler
L3 $146K
L4 $162K

Technischer Recruiter

Marketing
L3 $182K
L4 $251K

Produktmarketing-Manager

Programmmanager
Median $260K
Buchhalter
Median $150K

Technischer Buchhalter

Informationstechnologe (IT)
Median $165K
Maschinenbauingenieur
Median $352K
Business-Analyst
$90.5K
Geschäftsentwicklung
$304K
Kundenservice-Operations
$79.9K
Datenanalyst
$144K
Data-Science-Manager
$302K
Finanzanalyst
$234K
Hardware-Ingenieur
$144K
Recht
$120K
Unternehmensberater
$377K
Marketing-Operations
$176K
Optikingenieur
$527K
Partnermanager
$643K
Produktdesign-Manager
$570K
Projektmanager
$98K
Cybersicherheitsanalyst
$159K
Vertrauen und Sicherheit
$61.2K
Vesting-Zeitplan

100%

JAHR 1

Aktienart
RSU

Bei Snap unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.33% monatlich)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Snap unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (2.77% monatlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.77% monatlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.77% monatlich)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Snap unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

JAHR 1

33%

JAHR 2

13%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Snap unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 54% werden unverfallbar im 1st-JAHR (4.50% monatlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.75% monatlich)

  • 13% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (1.08% monatlich)

Monthly vesting, no 1 year cliff

FAQ

