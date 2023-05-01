Unternehmensverzeichnis
Lean Staffing Solutions
Lean Staffing Solutions Gehälter

Lean Staffing Solutionss Gehaltsbereich reicht von $6,169 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $41,790 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Lean Staffing Solutions. Zuletzt aktualisiert: 11/22/2025

Verwaltungsassistent
$6.2K
Unternehmensanalyst
$9.6K
Software-Ingenieur
$41.8K

Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Lean Staffing Solutions ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $41,790. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lean Staffing Solutions beträgt $9,561.

Weitere Ressourcen

