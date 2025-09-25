Unternehmensverzeichnis
Lean Staffing Solutions
Lean Staffing Solutions Business-Analyst Gehälter

Die durchschnittliche Business-Analyst-Gesamtvergütung in Colombia bei Lean Staffing Solutions reicht von COP 31.16M bis COP 45.22M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Lean Staffing Solutionss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

COP 35.34M - COP 41.04M
Colombia
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
COP 31.16MCOP 35.34MCOP 41.04MCOP 45.22M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Lean Staffing Solutions?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Business-Analyst bei Lean Staffing Solutions in Colombia liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von COP 45,222,062. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lean Staffing Solutions für die Position Business-Analyst in Colombia beträgt COP 31,161,421.

