Lean Staffing Solutions
Lean Staffing Solutions Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in Colombia bei Lean Staffing Solutions reicht von COP 140.93M bis COP 192.94M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Lean Staffing Solutionss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

COP 152.68M - COP 181.2M
Colombia
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
COP 140.93MCOP 152.68MCOP 181.2MCOP 192.94M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Lean Staffing Solutions?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Lean Staffing Solutions in Colombia liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von COP 192,944,300. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lean Staffing Solutions für die Position Software-Ingenieur in Colombia beträgt COP 140,933,228.

Weitere Ressourcen