Unternehmensverzeichnis
Intel
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Intel Gehälter

Intels Gehaltsbereich reicht von $36,403 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $818,056 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Intel. Zuletzt aktualisiert: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Netzwerkingenieur

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Dateningenieur

Produktions-Softwareentwickler

Sicherheits-Softwareentwickler

DevOps-Ingenieur

Site Reliability Engineer

Krypto-Ingenieur

Systemingenieur

Videospiel-Softwareentwickler

Forschungswissenschaftler

KI-Forscher

KI-Ingenieur

Embedded Systems Software Engineer

Hardware-Ingenieur
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Produktmanager
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Datenwissenschaftler
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Technischer Programmmanager
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Technischer Projekt-Manager

Software-Engineering-Manager
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Maschinenbauingenieur
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Lösungsarchitekt
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marketing
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Produktmarketing-Manager

Produktdesigner
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Finanzanalyst
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Programmmanager
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Chemieingenieur
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Elektroingenieur
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Business-Analyst
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Personalwesen
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Werkstoffingenieur
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Vertrieb
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Außendienst-Manager

Account Manager

Geschäftsentwicklung
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Geschäftsabläufe
Median $151K
Manager für Geschäftsabläufe
Median $201K
Data-Science-Manager
Median $262K
Optikingenieur
Median $239K
Produktdesign-Manager
Median $290K
Projektmanager
Median $57.8K
Buchhalter
Median $137K

Technical Accountant

Verwaltungsassistent
Median $95.2K
Grafikdesigner
Median $235K
Vertriebsingenieur
Median $201K
Recht
Median $300K
Stabschef
$220K
Bauingenieur
$231K

Construction Engineer

Regelungstechniker
$230K
Kundenservice
$103K
Datenanalyst
$71.7K
Facility-Manager
$118K
Modedesigner
$76.4K
Industriedesigner
$156K
Unternehmensberater
$120K
TGA-Ingenieur
$180K
Prompt Engineer
$469K
Personalvermittler
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Technischer Redakteur
$44.2K
UX-Forscher
$37.7K
Risikokapitalgeber
$166K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Intel unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Intel unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Intel ist Software-Ingenieur at the Fellow level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $818,056. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Intel beträgt $188,939.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Intel gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • CDW
  • Western Digital
  • Xilinx
  • Marvell
  • OmniVision Technologies
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen