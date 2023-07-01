Collaborative Robotics Gehälter

Collaborative Roboticss Gehaltsbereich reicht von $140,700 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice-Operations am unteren Ende bis $190,950 für einen Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Collaborative Robotics . Zuletzt aktualisiert: 10/13/2025