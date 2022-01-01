Unternehmensverzeichnis
Dropbox
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Dropbox Gehälter

Dropboxs Gehaltsbereich reicht von $85,576 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $884,238 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Dropbox. Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Dateningenieur

Sicherheits-Softwareentwickler

Produktdesigner
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Interaktionsdesigner

UX-Designer

Produktmanager
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Software-Engineering-Manager
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Datenwissenschaftler
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Technischer Programmmanager
IC3 $253K
IC4 $314K
Personalvermittler
IC3 $154K
IC4 $212K
UX-Forscher
Median $240K
Produktdesign-Manager
Median $426K
Programmmanager
Median $157K
Vertrieb
Median $180K
Lösungsarchitekt
Median $171K

Datenarchitekt

Cloud-Sicherheitsarchitekt

Verwaltungsassistent
$104K
Geschäftsabläufe
$191K
Manager für Geschäftsabläufe
$151K
Business-Analyst
$198K
Geschäftsentwicklung
$428K
Stabschef
$111K
Unternehmensentwicklung
$134K
Kundenservice
$85.6K
Datenanalyst
$197K
Data-Science-Manager
$667K
Finanzanalyst
$96.5K
Grafikdesigner
$222K
Hardware-Ingenieur
$308K
Personalwesen
$343K
Informationstechnologe (IT)
$145K
Recht
$196K
Marketing-Operations
$180K
Partnermanager
$98.6K
Vertriebsingenieur
$365K
Cybersicherheitsanalyst
$319K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Dropbox unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

በDropbox ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Software-Engineering-Manager at the M6 level ነው የ$884,238 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በDropbox የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $242,822 ነው።

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Dropbox gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Roku
  • Telenav
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Pinterest
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen