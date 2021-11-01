Virksomhedsoversigt
Zipcar
Zipcar Lønninger

Zipcar's løn spænder fra $27,975 i samlet kompensation om året for en Cybersikkerhedsanalytiker i den lave ende til $253,980 for en Chief of Staff i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Zipcar. Sidst opdateret: 11/14/2025

Softwareingeniør
Median $41.9K
Produktmanager
Median $175K
Forretningsdrift
$65.2K

Chief of Staff
$254K
Dataanalytiker
$143K
Dataanalytiker
$131K
Produktdesigner
$185K
Cybersikkerhedsanalytiker
$28K
Softwareingeniørmanager
$235K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Zipcar er Chief of Staff at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $253,980. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Zipcar er $142,800.

