Zocdoc
Zocdoc Lønninger

Zocdoc's løn spænder fra $70,350 i samlet kompensation om året for en Kundesucces i den lave ende til $225,750 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Zocdoc. Sidst opdateret: 9/13/2025

$160K

Software Ingeniør
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full-Stack Softwareingeniør

Marketing
Median $200K
Software Engineering Leder
Median $226K

Data Scientist
Median $168K
Kundesucces
$70.4K
Produktdesigner
$201K
Produktleder
$173K
Projektleder
$136K
Rekrutterer
$142K
Salg
$109K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Zocdoc er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

