Virksomhedsoversigt
Collective Health
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Collective Health Lønninger

Collective Health's løn spænder fra $65,325 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $502,500 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Collective Health. Sidst opdateret: 10/13/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $195K
Produktleder
Median $138K
Software Engineering Leder
Median $250K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Forretningsdriftsleder
$97.5K
Forretningsanalytiker
$65.3K
Dataanalytiker
$88.4K
Data Scientist
$124K
Finansanalytiker
$149K
Produktdesigner
$170K
Salg
$503K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Collective Health er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika Collective Health ni Salg at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $502,500. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Collective Health ni $143,625.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Collective Health

Relaterede virksomheder

  • NEXT Trucking
  • Turo
  • Metromile
  • Papa
  • Sure
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer