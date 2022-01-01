Virksomhedsoversigt
Splice
Splice Lønninger

Splice's løn spænder fra $124,375 i samlet kompensation om året for en Finansanalytiker i den lave ende til $251,250 for en Forretningsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Splice. Sidst opdateret: 9/19/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $139K
Produktleder
Median $160K
Forretningsudvikling
$251K

Finansanalytiker
$124K
Marketing
$235K
Produktdesigner
$220K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Splice er Forretningsudvikling at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $251,250. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Splice er $190,072.

Andre ressourcer