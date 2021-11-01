Virksomhedsoversigt
Travelers
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Travelers Lønninger

Travelers's løn spænder fra $51,299 i samlet kompensation om året for en Finansanalytiker i den lave ende til $281,585 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Travelers. Sidst opdateret: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Ingeniør
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Data Ingeniør

Produktions Softwareingeniør

Data Scientist
Median $135K
Aktuar
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Produktleder
Median $163K
Projektleder
Median $155K
Forsikringstegner
Median $121K
Salg
Median $132K
Produktdesigner
Median $96K
Revisor
$86.6K
Forretningsanalytiker
$86.9K
Kundeservice
$84K
Kundeservice Operations
$64.3K
Dataanalytiker
$95.5K
Data Science Leder
$179K
Finansanalytiker
$51.3K
Geologisk Ingeniør
$79.6K
Grafisk Designer
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Software Engineering Leder
$282K
Løsningsarkitekt
$261K

Data Architect

Teknisk Programleder
$129K
Venturekapitalist
$98.5K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Travelers er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $281,585. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Travelers er $129,350.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Travelers

Relaterede virksomheder

  • Citi
  • Progressive
  • Morgan Stanley
  • JLL
  • CoStar Group
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer