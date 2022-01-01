Morgan Stanley Lønninger

Morgan Stanley's løn spænder fra $21,750 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $399,990 for en Hardware Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Morgan Stanley . Sidst opdateret: 10/17/2025