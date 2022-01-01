Virksomhedsoversigt
Morgan Stanley
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Morgan Stanley Lønninger

Morgan Stanley's løn spænder fra $21,750 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $399,990 for en Hardware Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Morgan Stanley. Sidst opdateret: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Ingeniør
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Data Ingeniør

Investeringsrådgiver
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Forretningsanalytiker
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Data Scientist
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Kvantitativ Forsker

Finansanalytiker
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Produktleder
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Software Engineering Leder
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Projektleder
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Forretningsdrift
Median $66.8K
Teknisk Programleder
Median $191K
Revisor
Median $115K

Technical Accountant

Salg
Median $150K
Løsningsarkitekt
Median $265K

Data Architect

Human Resources
Median $160K
Juridisk
Median $187K
Venturekapitalist
Median $120K

Associate

Analytiker

Marketing
Median $120K
Administrativ Assistent
$99.5K
Forretningsdriftsleder
$296K
Forretningsudvikling
$92.5K
Kundeservice
$50.1K
Kundesucces
$49.2K
Dataanalytiker
$58.6K
Hardware Ingeniør
$400K
Ledelseskonsulent
Median $60K
Marketing Operations
$63.5K
Produktdesign Leder
$129K
Programleder
$196K
Rekrutterer
$161K
Regulatoriske Anliggender
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
UX Researcher
$99.5K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Morgan Stanley er Hardware Ingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $399,990. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Morgan Stanley er $128,175.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Morgan Stanley

Relaterede virksomheder

  • Citi
  • Blackstone
  • Tradeweb
  • MarketAxess
  • Navient
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer