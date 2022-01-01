Blackstone Lønninger

Virksomhedskatalog
Blackstones løninterval spænder fra $40,903 i total kompensation årligt for en Forretningsanalytiker i den nedre ende til $300,000 for en Venturekapitalist i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Blackstone. Sidst opdateret: 8/23/2025

$160K

Softwareingeniør
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Finansanalytiker
Median $110K
Venturekapitalist
Median $300K

Associeret

Analytiker

Datascientist
Median $150K
Produktchef
Median $155K
Dataanalytiker
Median $135K
Forretningsanalytiker
$40.9K
Forretningsudvikling
$133K
Kundesucces
$109K
IT-specialist
$139K
Investeringsbanker
$168K
Juridisk
$219K
Marketing
$199K
Projektleder
$48K
Cybersikkerhedsanalytiker
$136K
Software Engineering Leder
$207K
Løsningsarkitekt
$60.6K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Blackstone er Venturekapitalist med en årlig samlet kompensation på $300,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Blackstone er $146,731.

