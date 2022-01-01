Virksomhedsoversigt
Progressive
Progressive Lønninger

Progressive's løn spænder fra $43,215 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $206,000 for en Dataanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Progressive. Sidst opdateret: 11/28/2025

Softwareingeniør
Associate Application Developer $91.6K
Application Developer $107K
Senior Application Developer $134K
Lead Application Developer $166K

Full-Stack Softwareingeniør

Dataanalytiker
Median $80K
Dataanalytiker
Senior Data Scientist $140K
Lead Data Scientist $206K

Informationsteknolog (IT)
Median $140K
Forretningsanalytiker
Median $100K
Skadestaksator
$69.3K
Kundeservice
Median $54.5K
Marketing
$167K
Salg
$43.2K
Softwareingeniørmanager
$138K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Progressive er Dataanalytiker at the Lead Data Scientist level med en årlig samlet kompensation på $206,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Progressive er $120,363.

