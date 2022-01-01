Virksomhedsoversigt
CoStar Group
CoStar Group Lønninger

CoStar Group's løn spænder fra $60,000 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $241,200 for en Teknisk Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos CoStar Group. Sidst opdateret: 10/13/2025

$160K

Software Ingeniør
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksindgeniør

DevOps Ingeniør

Data Scientist
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Produktdesigner
Median $105K

UX Designer

Produktleder
Median $130K
Kundeservice
Median $60K
Marketing
Median $82K
Forretningsanalytiker
$197K
Forretningsudvikling
$134K
Dataanalytiker
$144K
Finansanalytiker
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Marketing Operations
$61.6K
Salg
$149K
Software Engineering Leder
Median $230K
Teknisk Programleder
$241K
Venturekapitalist
$114K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos CoStar Group er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos CoStar Group er Teknisk Programleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $241,200. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos CoStar Group er $132,000.

Andre ressourcer