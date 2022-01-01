Virksomhedsoversigt
Pluralsight
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Pluralsight Lønninger

Pluralsight's løn spænder fra $62,559 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniørmanager i den lave ende til $425,850 for en Kundesucces i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Pluralsight. Sidst opdateret: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwareingeniør
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Full-Stack Softwareingeniør

Produktmanager
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Dataanalytiker
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Forretningsanalytiker
Median $86K
Kundesucces
$426K
Informationsteknolog (IT)
$80K
Marketingoperationer
$102K
Produktdesignmanager
$241K
Projektmanager
$87.1K
Salg
Median $125K
Salgsingeniør
$136K
Softwareingeniørmanager
$62.6K
Løsningsarkitekt
$136K
Teknisk programmanager
$116K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Pluralsight er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Pluralsight er Kundesucces at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $425,850. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Pluralsight er $135,675.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Pluralsight

Relaterede virksomheder

  • BlueVine
  • Cyndx
  • Bamboo Rose
  • Juniper Square
  • VTS
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pluralsight/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.