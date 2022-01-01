VTS Lønninger

VTS's løn spænder fra $88,200 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $850,944 for en Rekrutterer i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos VTS . Sidst opdateret: 11/13/2025