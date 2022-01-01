Virksomhedsoversigt
VTS
VTS Lønninger

VTS's løn spænder fra $88,200 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $850,944 for en Rekrutterer i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos VTS. Sidst opdateret: 11/13/2025

Softwareingeniør
Median $115K

Full-Stack Softwareingeniør

Softwareingeniørmanager
Median $155K
Produktdesigner
Median $92K

Produktmanager
Median $116K
Forretningsanalytiker
$88.2K
Kundeservice
$118K
Kundesucces
$179K
Dataanalytiker
$161K
Hardwareingeniør
$107K
Projektmanager
$114K
Rekrutterer
$851K
Salg
$189K
Salgsingeniør
$161K
Cybersikkerhedsanalytiker
$116K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos VTS er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos VTS er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos VTS er Rekrutterer at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $850,944. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos VTS er $116,920.

