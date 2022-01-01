HealthifyMe Lønninger

Virksomhedsoversigt
HealthifyMe's løn spænder fra $30,469 i samlet kompensation om året for en Data Scientist i den lave ende til $201,000 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos HealthifyMe. Sidst opdateret: 10/19/2025

Software Ingeniør
Median $47.9K

Backend Softwareingeniør

Forretningsanalytiker
$73.9K
Data Scientist
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktleder
$201K
Den højest betalte rolle rapporteret hos HealthifyMe er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $201,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos HealthifyMe er $60,920.

Andre ressourcer