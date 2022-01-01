Virksomhedsoversigt
Hinge Health
Hinge Health Lønninger

Hinge Health's løn spænder fra $48,540 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $353,225 for en Produktdesign Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Hinge Health. Sidst opdateret: 9/5/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $175K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Software Engineering Leder
Median $240K
Produktleder
Median $232K

Forretningsdrift
$142K
Forretningsdriftsleder
$147K
Forretningsanalytiker
$124K
Virksomhedsudvikling
$271K
Dataanalytiker
$133K
Data Scientist
$271K
Finansanalytiker
$234K
Industridesigner
$261K
IT-teknolog
$75K
Marketing
$118K
Marketing Operations
$158K
Produktdesigner
$48.5K
Produktdesign Leder
$353K
Projektleder
$116K
UX Researcher
$207K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Hinge Health er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

The highest paying role reported at Hinge Health is Produktdesign Leder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $353,225. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hinge Health is $166,550.

Andre ressourcer