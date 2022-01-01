Virksomhedskatalog
Rally Health
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Rally Health Lønninger

Rally Healths løninterval spænder fra $89,445 i total kompensation årligt for en HR i den nedre ende til $321,300 for en Datascientist i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Rally Health. Sidst opdateret: 8/20/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Datascientist
$321K
HR
$89.4K
Produktdesigner
Median $153K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Produktchef
Median $210K
Rekrutteringskonsulent
$156K
Software Engineering Leder
Median $305K
Teknisk programleder
$219K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Rally Health er Options underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (12.50% halvårligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi fællesskabet for at interagere med medarbejdere fra forskellige virksomheder, få karrierevejledning og mere.

Besøg Nu!

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Rally Health er Datascientist at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $321,300. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Rally Health er $210,000.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Rally Health

Relaterede virksomheder

  • Blink Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer