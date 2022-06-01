Virksomhedsoversigt
Thrive Global
Thrive Global Lønninger

Thrive Global's løn spænder fra $126,500 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $418,000 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Thrive Global. Sidst opdateret: 10/15/2025

Produktdesigner
Median $127K

UX Designer

Software Ingeniør
Median $204K
Produktleder
Median $418K

Forretningsanalytiker
$129K
Data Science Leder
$214K
Produktdesign Leder
$259K
Rekrutterer
$219K
Software Engineering Leder
$206K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Thrive Global er Produktleder med en årlig samlet kompensation på $418,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Thrive Global er $209,863.

