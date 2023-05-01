Certa Lønninger

Certas løninterval spænder fra $17,488 i total kompensation årligt for en Software Engineering Leder i den nedre ende til $144,720 for en Projektleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Certa . Sidst opdateret: 8/17/2025