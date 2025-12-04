Virksomhedsoversigt
Certa
Certa Human Resources Lønninger

Den gennemsnitlige Human Resources samlede kompensation in India hos Certa spænder fra ₹1.39M til ₹2.02M pr. year. Sidst opdateret: 12/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$18K - $20.9K
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$15.8K$18K$20.9K$23K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Certa?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Human Resources hos Certa in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹2,020,831. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Certa for Human Resources rollen in India er ₹1,392,505.

Andre ressourcer

