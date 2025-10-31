Virksomhedsoversigt
Capital One
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Human Resources

  • Alle Human Resources Lønninger

Capital One Human Resources Lønninger

Den gennemsnitlige Human Resources kompensationspakke in United States hos Capital One udgør i alt $109K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Capital One's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/31/2025

Median Pakke
company icon
Capital One
Learning Consultant
West McLean, VA
Total per år
$109K
Niveau
L3
Grundløn
$109K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
6 År
Hvad er karriereniveauerne hos Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
Options

Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Human Resources tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Human Resources hos Capital One in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $130,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Capital One for Human Resources rollen in United States er $101,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Capital One

Relaterede virksomheder

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer