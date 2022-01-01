Virksomhedsoversigt
Prudential Financial
Prudential Financial Lønninger

Prudential Financial's løn spænder fra $37,332 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $241,200 for en Marketingoperationer i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Prudential Financial. Sidst opdateret: 11/28/2025

Softwareingeniør
12P $94.1K
11P $117K
10P $147K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvantitativ Udvikler

Dataanalytiker
9P $178K
10P $147K
11P $131K
Aktuar
Median $145K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Finansanalytiker
Median $80K
Forretningsanalytiker
Median $100K
Marketing
Median $165K
Produktmanager
Median $178K
Projektmanager
Median $130K
Softwareingeniørmanager
Median $210K
Forretningsudvikling
$110K
Dataanalytiker
$101K
Data Science Manager
$161K
Human Resources
$118K
Informationsteknolog (IT)
$177K
Investeringsrådgiver
$226K
Juridisk
$166K
Marketingoperationer
$241K
Produktdesigner
Median $132K
Rekrutterer
Median $122K
Salg
$37.3K
Cybersikkerhedsanalytiker
$104K
Løsningsarkitekt
$117K
Teknisk programmanager
$199K
Venturekapitalist
$109K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Prudential Financial er Marketingoperationer at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $241,200. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Prudential Financial er $131,417.

