Virksomhedsoversigt
Capital One
Capital One Lønninger

Capital One's løn spænder fra $46,000 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $523,333 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Capital One. Sidst opdateret: 9/7/2025

$160K

Software Ingeniør
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS Ingeniør

Mobil Softwareingeniør

Frontend Softwareingeniør

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksindgeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Data Ingeniør

Produktions Softwareingeniør

Sikkerheds Softwareingeniør

Forskningsforsker

Produktleder
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Forretningsanalytiker
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Dataanalytiker
Median $120K
Software Engineering Leder
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Data Scientist
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Projektleder
Median $110K
Produktdesigner
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX Designer

Mobildesigner

Finansanalytiker
Median $120K

Risikoanalytiker

Svindelanalytiker

Data Science Leder
Median $251K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $175K

Teknologi Risikoanalytiker

Human Resources
Median $110K
Teknisk Programleder
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Rekrutterer
Median $120K
Løsningsarkitekt
Median $265K

Data Arkitekt

Cloud Security Architect

Venturekapitalist
Median $152K

Principal

Associate

Stabschef
Median $150K
Salg
Median $184K
Revisor
Median $100K

Teknisk Bogholder

Ledelseskonsulent
Median $118K
Forretningsdrift
Median $177K
Kundeservice
Median $46K
IT-teknolog
Median $158K
Marketing
Median $77.3K
Programleder
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX Researcher
Median $133K
Forretningsdriftsleder
Median $90.5K
Investeringsrådgiver
Median $110K
Forretningsudvikling
Median $136K
Marketing Operations
Median $96K
Administrativ Assistent
$65.5K
Virksomhedsudvikling
$166K
Kundesucces
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Grafisk Designer
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
Options

Hos Capital One er Options underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Capital One er Produktleder at the Vice President level med en årlig samlet kompensation på $523,333. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Capital One er $149,509.

