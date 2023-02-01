Adresář Společností
InnoPeak Technology
InnoPeak Technology Platy

Rozsah platů InnoPeak Technology se pohybuje od $93,132 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový manažer na spodním konci do $265,000 pro Softwarový inženýr na horním konci.

$160K

Softwarový inženýr
Median $265K
Datový vědec
$237K
Hardwarový inženýr
$165K

Právní oddělení
$221K
Produktový designér
$109K
Produktový manažer
$93.1K
FAQ

The highest paying role reported at InnoPeak Technology is Softwarový inženýr with a yearly total compensation of $265,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at InnoPeak Technology is $192,960.

