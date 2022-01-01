Seznam společností
Coinbase
Coinbase Platy

Platy ve společnosti Coinbase se pohybují od $69,345 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $1,186,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Coinbase. Naposledy aktualizováno: 9/5/2025

$160K

Softwarový inženýr
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend softwarový inženýr

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Krypto inženýr

Produktový manažer
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Produktový designér
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Interakční designér

UX designér

Datový vědec
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Technický programový manažer
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Manažer softwarového inženýrství
M6 $560K
M7 $772K
Analytik kybernetické bezpečnosti
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Lidské zdroje
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marketing
IC5 $200K
IC6 $270K

Manažer produktového marketingu

Programový manažer
IC4 $163K
IC5 $193K
Projektový manažer
IC5 $213K
IC6 $346K
Finanční analytik
Median $214K
Datový analytik
Median $175K
Obchodní rozvoj
Median $477K
Právní
Median $526K
IT specialista
Median $240K
Manažer datové vědy
Median $380K
Administrativní asistent
$143K
Obchodní operace
$200K
Obchodní analytik
$263K
Zákaznické služby
$69.3K
Operace zákaznických služeb
$135K
Úspěch zákazníků
$352K
Manažerský konzultant
$335K
Marketingové operace
$550K
Personalista
$228K
Prodej
$213K
Architekt řešení
$219K

Datový architekt

Cloud Security Architect

UX výzkumník
Median $262K
Plán nabývání

100%

ROK 1

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Coinbase podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:

  • 100% nabývá v 1st-ROK (25.00% čtvrtletně)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Coinbase podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Coinbase je Softwarový inženýr at the IC8 level s roční celkovou odměnou $1,186,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Coinbase je $268,745.

Další zdroje