Coinbase Platy

Platy ve společnosti Coinbase se pohybují od $69,345 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $1,186,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Coinbase. Naposledy aktualizováno: 9/5/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.
100%
ROK 1
Ve společnosti Coinbase podléhají RSUs 1letému plánu nabývání:
100% nabývá v 1st-ROK (25.00% čtvrtletně)
Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Coinbase podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.
Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.