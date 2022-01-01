Seznam společností
Upstart
Upstart Platy

Platy ve společnosti Upstart se pohybují od $142,572 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $448,833 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Upstart. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Softwarový inženýr
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový analytik
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Manažer softwarového inženýrství
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Produktový manažer
L5 $339K
L6 $438K
Manažer datové vědy
Median $438K
Datový analytik
Median $165K
Finanční analytik
Median $200K
Personalista
Median $210K
Obchodní analytik
$189K
Lidské zdroje
$279K
Produktový designér
$143K
Programový manažer
$194K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$185K
Technický programový manažer
$344K
Rizikový kapitalista
$279K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Upstart podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Upstart je Softwarový inženýr at the L6 level s roční celkovou odměnou $448,833. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Upstart je $279,353.

