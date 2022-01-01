Seznam společností
Zillow Platy

Platy ve společnosti Zillow se pohybují od $69,000 celkové roční kompenzace pro pozici Účetní na dolním konci až po $493,852 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Zillow. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Softwarový inženýr
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)

Datový analytik
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Produktový manažer
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Manažer softwarového inženýrství
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Produktový designér
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX designer

Technický programový manažer
P4 $268K
P5 $261K
Obchodní analytik
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Analytik business intelligence

Marketing
P3 $122K
P4 $200K
Programový manažer
Median $145K
Prodej
P3 $133K
P4 $165K
Finanční analytik
Median $120K
Manažer obchodních operací
Median $160K
Informační technolog (IT)
Median $147K
Personalista
Median $160K
UX výzkumník
Median $155K
Datový analytik
Median $118K
Manažer datové vědy
Median $320K
Právní oddělení
Median $160K
Účetní
Median $69K

Technický účetní

Administrativní asistent
$103K
Obchodní operace
$113K
Obchodní rozvoj
$132K
Zákaznický servis
$83.3K
Lidské zdroje
$210K
Marketingové operace
$192K
Projektový manažer
$140K
Operace příjmů
$121K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$307K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Zillow podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Zillow podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Zillow podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Zillow je Softwarový inženýr at the P6 level s roční celkovou odměnou $493,852. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Zillow je $174,938.

Další zdroje