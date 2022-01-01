Adresář Společností
Roblox Platy

Rozsah platů Roblox se pohybuje od $19,386 v celkové kompenzaci ročně pro Grafický designér na spodním konci do $1,200,556 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Roblox. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Inženýr zajištění kvality (QA)

Produkční softwarový inženýr

Bezpečnostní softwarový inženýr

Inženýr spolehlivosti webu

Softwarový inženýr videoher

Produktový manažer
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Náborový pracovník
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Technický náborový pracovník

Produktový designér
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX designér

Datový vědec
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Vedoucí softwarového inženýrství
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Finanční analytik
Median $185K
Marketing
Median $260K
Administrativní asistent
$141K
Obchodní analytik
$161K
Vedoucí datové vědy
$564K
Grafický designér
$19.4K
Lidské zdroje
$281K
Informatik (IT)
$275K
Vedoucí produktového designu
$467K
Manažer programu
$296K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$318K
Technický manažer programu
$274K
Technický writer
$191K
Důvěra a bezpečnost
$228K
Rizikový kapitálový investor
$653K
Plán Nabývání Práv

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcie
RSU

U společnosti Roblox podléhají RSUs 3-letému plánu nabývání práv:

  • 33% nabývá se v 1st-ROK (8.25% čtvrtletně)

  • 33% nabývá se v 2nd-ROK (8.25% čtvrtletně)

  • 33% nabývá se v 3rd-ROK (8.25% čtvrtletně)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti Roblox podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

FAQ

Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Roblox, становить $332,693.

Další zdroje