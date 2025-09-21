Seznam společností
F5 Networks
F5 Networks Marketingové operace Platy

Průměrná celková kompenzace Marketingové operace in United States ve společnosti F5 Networks se pohybuje od $140K do $191K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti F5 Networks. Naposledy aktualizováno: 9/21/2025

Průměrná celková kompenzace

$150K - $182K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$140K$150K$182K$191K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti F5 Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Marketingové operace at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $191,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Marketingové operace role in United States is $140,250.

